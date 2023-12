Botafogo quer manter sonho do título; Cruzeiro evitar queda; saiba onde assistir

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora na terceira colocação, o Glorioso tenta se manter vivo na briga pelo título. Depois de abrir 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, entrou em colapso e vive uma das maiores secas do campeonato.

São nove partidas sem vencer, a pior sequência desde 2020, quando foi rebaixado como lanterna.

O Cruzeiro chega à penúltima rodada com 45 pontos, quatro a mais que o Bahia, primeiro dentro do Z-4. Uma vitória ou empate (contando com empate ou derrota do time baiano com o América-MG ou derrota do Vasco para o Grêmio) garantem a Raposa na elite da Série A. Desde que Paulo Autuori assumiu interinamente, o time não perdeu: duas vitórias e dois empates.

Na quarta partida como treinador do clube, Tiago Nunes ainda tenta a primeira vitória. Ele terá o retorno do volante Danilo Barbosa, suspenso contra o Coritiba, que vem sendo um terceiro zagueiro e um dos destaques do time. Em compensação, Eduardo é desfalque cumprindo suspensão pela expulsão contra os paranaenses.

O time terá mudanças para a partida. Na lateral direita, William está suspenso. Palacios deverá ocupar a posição. No meio de campo, com a lesão de Machado, Lucas Silva poderá voltar ao time. Recuperado de um trauma no pé direito, Mateus Vital também tem chance de retornar à formação inicial. Assim, Japa ou Ian Luccas deixariam a equipe.

Ficha Técnica

Botafogo

Lucas Perri, Adryelson, Danilo Barbosa e Victor Cuesta; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Gabriel Pires e Hugo; Victor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares.Técnico: Tiago Nunes

Cruzeiro

Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castan e Marlon; Lucas Silva, Japa e Mateus Vital (Ian Luccas); Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues.Técnico: Paulo Autuori

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa-PR)

Onde assistir: Premiere.

* Com ge