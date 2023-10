Botafogo perde em casa e vê o Palmeiras diminuir diferença

O Botafogo perdeu de 1 a 0 para o Cuiabá, neste domingo (29), no estádio Nilton Santos, e viu a diferença para o vice-líder Palmeiras diminuir antes do confronto no Brasileirão.

Pitta marcou o gol da vitória do Cuiabá, em rápido contra-ataque no início do segundo tempo. No lance, o goleiro Lucas Perri saiu do gol para cortar a bola e acabou se atrapalhando.

Com a derrota, o Botafogo estacionou nos 59 pontos, seis a mais que o Palmeiras, mas tem um jogo a menos. As duas equipes duelam na próxima quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Engenhão.

Já o Cuiabá foi a 40 pontos e assumiu a 10ª posição. Na quinta-feira (2), na Arena Pantanal, o time de António Oliveira recebe o Vasco.

Como foi o jogo

O Botafogo dominou o Cuiabá no Engenhão, mas não saiu do zero no primeiro tempo. Os donos da casa apostaram na velocidade pelas pontas, com Luis Enrique e Júnior Santos dando trabalho à defesa cuiabana. Foi numa dessas estocadas que Eduardo quase abriu o placar, mas parou em Walter na melhor chance da etapa inicial.

Acuado, o Cuiabá sofreu para trocar passes, abusou dos cruzamentos e não acertou nenhuma finalização no gol. No último lance da primeira etapa, Victor Cuesta chegou a marcar para o Botafogo, mas o gol foi anulado.

O Cuiabá encaixou um contra-ataque no início do segundo tempo e fez 1 a 0 com Pitta — no primeiro chute da equipe na direção do gol. Lúcio Flávio sacou Luis Enrique e botou Segovinha em campo, mas o Botafogo continuou com dificuldades para criar. Sobrava correria, faltava tranquilidade.

O Botafogo pressionou muito no fim, mas não conseguiu o empate. O Glorioso até criou boas chances no abafa, mas parou em Walter, em noite muito inspirada.

Gols e lances importantes

Luis Enrique assusta. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o atacante fez boa tabela com Tiquinho Soares e bateu chapado da entrada da área para boa defesa de Walter. Bonita jogada.

Walter salva o Cuiabá. Aos 36, Walter voltou a impedir o gol do Botafogo. Após arrancada de Júnior Santos, a bola sobrou para Eduardo na cara do gol, mas o goleiro defendeu à queima-roupa.

Botafogo tem gol anulado. Víctor Cuesta marcou aos 50 minutos do primeiro tempo, mas o gol foi anulado porque a bola bateu no braço do defensor, segundo interpretação da arbitragem.

Cuiabá faz 1 a 0. Os visitantes abriram o placar aos 6 minutos do segundo tempo, com Pitta. Após lançamento em velocidade, Lucas Perri saiu do gol e tentou cortar, mas a bola bateu no atacante e voltou na direção do gol. Di

Plácido ainda tentou cortar, mas Pitta marcou de carrinho.

Botafogo homenageia Garrincha

O Botafogo homenageou Garrincha, que completaria 90 anos ontem se estivesse vivo. A torcida fez um mosaico gigante com o ídolo vestindo uma camisa com as cores do Fogão e da seleção brasileira, onde o atacante das pernas tortas brilhou com o bicampeonato mundial em 1958 e 1962.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 x 1 CUIABÁ

Competição: 30ª rodada do Brasileirão.

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ).

Data e hora: Domingo (29), às 20h (de Brasília).

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio.

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Leone Carvalho Rocha.

Cartões amarelos: Alan Empereur, Walter, Denilson e António Oliveira (Cuiabá); Cuesta (Botafogo).

Gols: Pitta, aos 6 minutos do segundo tempo.

Botafogo: Lucas Perri; De Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta, Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo (Janderson); Júnior Santos, Luis Enrique (Segovinha) e Tiquinho Soares: Técnico: Lúcio Flávio.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon e Riquelme; Raniele, Lucas Mineiro (Felipe Augusto) e Denilson (Fernando Sobral); Clayson, Isidro Pitta (Wellington Silva) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

* ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS)