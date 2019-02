Botafogo perde e é eliminado precocemente na Taça Guanabara

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O sentimento é de frustração para o torcedor do Botafogo. Novamente atuando mal, o time alvinegro perdeu para o Resende por 1 a 0 -gol de Maxwell- nesta quinta-feira (31), no estádio Nilton Santos, e deu adeus de forma precoce à Taça Guanabara.

Para se classificar às semifinais a missão era ingrata, já que o Botafogo precisava primeiramente vencer nesta noite e, em seguida, bater o Boavista neste domingo (3), além de torcer por uma derrota do Bangu para o Resende.

Eliminado da Taça Guanabara ainda sem ter obtido uma vitória e na lanterna do grupo, o Alvinegro concentra suas forças agora na Copa Sul-Americana, quando enfrenta o Defensa y Justicia (ARG), na próxima quarta-feira (6), no estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida.

O Resende ainda sonha com uma vaga nas semifinais e precisa vencer o Bangu e torcer por uma derrota do Boavista para o Botafogo no domingo (3).

Pressionado pela necessidade de vencer a partida desta noite e a do próximo domingo, o Botafogo se mostrou muito nervoso dentro de campo e o Resende se aproveitou disso. Jogando mais leve, a equipe do interior foi quem criou as melhores oportunidades se beneficiando dos espaços deixados pelo Alvinegro, como no gol feito por Maxwell no segundo tempo.

Aos 14 minutos do primeiro tempo, Erik fez boa jogada pela direita e rolou com capricho para Luiz Fernando, que chegou batendo bem, mas o goleiro Ranule estava atento e fez bela defesa.

Aos 19, Marcinho fez belíssimo lançamento para Alan Santos, mas o volante erra o domínio, adianta a bola e facilita o trabalho de Ranule, que sai em seus pés e defende.

Aos 35, o Botafogo deu mole no meio de campo, perdeu a bola e o Resende sai no contra-ataque em velocidade. Arthur Faria invadiu a área e soltou a bomba, que explodiu no travessão de Gatito.

Aos 13min do segundo tempo, Luiz Fernando cobrou escanteio da esquerda, a bola saiu fechada e por pouco não saiu um gol olímpico. Ranule fez boa defesa.

Aos 23 da etapa final, Marcinho fez bela jogada individual, cortou para o meio e soltou uma bomba, levando perigo ao gol do Resende.

O gol da vitória do Resende saiu em um contra-ataque mortal aos 25min. O time ficou no quatro contra dois, mas Maxwell arrancou e não quis saber de tocar. Soltou a bomba e estufou a rede de Gatito.