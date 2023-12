Botafogo-PB vence CSP no primeiro teste da pré-temporada

O Botafogo-PB venceu o CSP por 1 a 0 no primeiro teste de pré-temporada. O duelo foi disputado na tarde deste sábado no CT da Maravilha do Contorno. O zagueiro Douglas marcou o tento da partida.

Este foi o primeiro teste da versão 2024 do Botafogo-PB, que tem o gaúcho Cristian de Souza como treinador. O Alvinegro entrou em campo com um time formado por Alan, Lenon, Douglas, Wendel e Rafael Furlan; Souza Tibiri, Rodrigo, Gerson Magrão e Luís Felipe; Dudu Santos e Pipico.

Já o Tigre, como de costume, aposta nos jovens atletas comandados pelo técnico e mandatário do clube Josivaldo Alves.

O próximo desafio botafoguense na pré-temporada já tem data para acontecer. Vai ser no dia 15, contra o Retrô-PE, no CT do time pernambucano. Enquanto isso, o CSP ainda não divulgou novos amistosos de preparação para 2024.

* Com Gepb