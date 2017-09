O PREFERIDO

Botafogo-PB sonda técnico gaúcho e inicia reformulação do elenco

No fim da última semana a diretoria do Botafogo-PB resolveu as questões burocráticas pendentes para começar efetivamente seu planejamento visando a próxima temporada. Com nove jogadores confirmados para 2018, os dirigentes do Belo já iniciaram sondagens para contratar um treinador e somente após essa escolha darão sequência à formação do elenco.

De acordo com o portal Voz da Torcida, o nome preferido da diretoria é o do gaúcho Beto Campos, de 52 anos. Ele foi o primeiro treinador a receber sondagens.

Foto: Reprodução / TV Jornal

O profissional esteve no Náutico-PE recentemente, e tem passagens por vários times do futebol do Rio Grande do Sul, como Caxias-RS, Passo Fundo-RS, Cruzeiro-RS e Novo Hamburgo-RS, onde conquistou o Campeonato Gaúcho em 2017, surpreendendo os grandes e batendo o Internacional na decisão.

Elenco

Na semana passada, ainda sob a supervisão de Sérgio do Prado, que agora ex-executivo de futebol do clube, o Botafogo-PB acertou o encerramento dos contratos dos jogadores que possuíam vínculo até o final deste ano, deixando-os livres para definir o prosseguimento de suas carreiras.

Os atacantes Warley e Vanderlei assinaram suas rescisões de contrato, e se juntaram a aos meias Roger Gaúcho e Cleyton, e ao também atacante Rafael Oliveira entre os que não fazem parte dos planos do clube para o ano que vem.

Outros jogadores podem permanecer, mas terão de ter seus nomes aprovados pela próxima comissão técnica que dirigirá o time, e que será definida pela diretoria em breve.

Com permanência confirmada, apenas os jogadores com contratos em vigência pelo menos até o próximo, ano ou outros nomes que tem vínculo se encerrando em breve, mas que já tem prorrogação encaminhada. São os casos dos goleiros João Manuel e Edson, dos laterais esquerdos Carlos Renato e Luiz Paulo – ambos se lesionaram no início da temporada e tiveram que operar o joelho -, o zagueiro Walber (contrato até 12/2019), os volantes Djavan (contrato até 11/2018), Magno (contrato até 05/2018) e Patrick Mota, além do atacante Dico, que renovou recentemente com o clube até o fim do ano que vem.

Djavan e Dico foram emprestados à ABC-RN e Náutico-PE, respectivamente, onde disputarão a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em 2018, além do Campeonato Paraibano, o Belo disputa o Nordestão, Copa do Brasil e Série C do nacional.