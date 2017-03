PENSANDO NA C

Botafogo-PB sonda destaque do Atlético de Cajazeiras no Paraibano

Um dos destaques da surpreendente campanha do Atlético de Cajazeiras no Campeonato Paraibano 2017, o meia Gustavo Rato, camisa 10 do clube sertanejo, recebeu uma sondagem do Botafogo-PB para reforçar a equipe pessoense na Série C, que começa em maio.

Pelo menos é que garantem o jogador e o empresário do atleta, Leandro Unzueta.

Foto: Divulgação / Diário do Sertão

– A única coisa que eu sei é que realmente houve o contato. O Botafogo-PB foi atrás do meu contato e sei que eles conversaram com meu empresário. Mas é só isso que eu fiquei sabendo mesmo – revelou o camisa 10 do Trovão.

Segundo o empresário do atleta, foram apenas conversas iniciais e com tom de informalidade. De acordo com Leandro, nenhuma proposta oficial foi feita ao jogador.

– Não recebemos uma proposta oficial, apenas demonstraram interesse no Gustavo Rato. Diretores conversaram diretamente com ele e depois conversei com o Breno Morais (vice-presidente de futebol do clube). Por enquanto, não tem nada oficial, estamos apenas conversando – explicou o empresário.

Segundo Unzueta, o meia de 24 anos, formado nas categorias de base do Palmeiras, vê com bons olhos uma eventual transferência para o Belo, que neste ano ainda joga a Série C do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o empresário, além do Belo, o jogador recebeu algumas sondagens de outros clubes, como o Joinville, de Santa Catarina, equipe que também vai disputar a Terceirona.

Clube nega contato

O presidente do Alvinegro da Estrela Vermelha, Zezinho do Botafogo, negou o interesse em Gustavo Rato e afirmou que ninguém da diretoria do clube entrou em contato com o meia.

O dirigente, no entanto, revelou que vem observando o jogador no torneio e gostando do rendimento do atleta até agora.

– Não houve sondagem nenhuma, até porque o Atlético-PB está disputando o Campeonato Paraibano e o atleta está empregado. Não iríamos prejudicar o Atlético-PB. Acho ele um bom meia, mas não temos esse feitio de atrapalhar os adversários – comentou Zezinho.