Botafogo-PB se reabilita em cima do Esporte de Patos e encaminha classificação

O Botafogo-PB retomou o caminho das vitórias na tarde deste sábado (23). Contra o Esporte de Patos, pela sétima rodada do Campeonato Paraibano de 2019, o Belo fez 3 a 0 sem muitas dificuldades. O meio campista Clayton marcou duas vezes, e Nando marcou o outro gol do triunfo botafoguense.

Logo aos 10 minutos o Botafogo-PB perdeu duas oportunidades no mesmo lance. Charles invadiu a área e ficou cara a cara com Evandrizio, mas chutou cruzado e o goleiro espalmou. Na sobra, Dico mandou de canhota, mas a bola foi pelo lado direito da trave da equipe patoense.

O Belo teve outra boa oportunidade aos 21, quando Marcos Aurélio cobrou falta na área e Nando subiu de cabeça e mandou tirando tinta da trave esquerda de Evandrizio.

Como só dava Bota-PB, saiu o gol aos 28 minutos. Fagner avançou pela direita e cruzou para a área, onde apareceu Clayton, para mandar de cabeça e abrir o placar do jogo.

Segundo tempo

Logo no início da segunda etapa parecia que o Patinho vinha querendo se recuperar. Aos 2 minutos, Nino Potyguar cruzou da esquerda para Jó Boy, que bateu cruzado e quase que Nino Potyguar aparece novamente para completar, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Mas o ímpeto dos sertanejos foi parado logo pelo segundo gol botafoguense. Aos 5, em contra-ataque, Dico avançou em velocidade e tocou para Nando, que invadiu a área e bateu firme, de pé direito, no canto direito rasteiro de Evandrizio, para estufar a rede.

E não demorou muito para sair mais um. Marcos Aurélio foi lançado na esquerda e se esforçou muito para evitar que a bola saísse pela linha de fundo e cruzou para Clayton, que bateu de primeira, no canto direito do arqueiro patoense, para marcar o terceiro gol do Belo, seu quinto no campeonato.

Com a sexta vitória na competição, o Botafogo-PB chega aos 18 pontos e segue firma na ponta do Grupo A. O próximo compromisso do Belo no estadual será no dia 10 de março, quando visita o Atlético de Cajazeiras. Antes, na próxima quinta (28), pega a Tombense-MG, fora de casa, pela Copa do Brasil, e o Vitória-BA, em Salvador, dia 07 de março, pela Copa do Nordeste.

O Esporte de Patos continua com 6 pontos e voltou a lanterna do Grupo B, já que o CSP goleou o Serrano, e tem a mesma pontuação. Na oitava rodada o Patinho recebe o Sousa, no estádio José Cavalcanti.

Ficha técnica

Botafogo-PB 3 x 0 Esporte de Patos

Campeonato Paraibano de 2019 (7ª rodada)

Estádio: Almeidão (João Pessoa)

Arbitragem: Eloane Gonçalves (SE); Wlademir Cunha (PB) e Adailton Anacleto

Cartões amarelos: Dico (B); Nino Potyguar (E)

Gols: Clayton (2x), Nando (B)

Botafogo-PB: Saulo, Roniery, Lula, Willian Goiano, Charles; Rogério, Fagner (Wellington Cézar), Marcos Aurélio (Rafael Ibiapino), Clayton; Dico (Adalgiso Pitbull) e Nando. Técnico: Evaristo Piza.

Esporte de Patos: Evandrizio, Jeferson, Marinho, Moisés, Nino Potyguar; Marcílio, Ieures (Felipe Quaresma), Caaporã (Filipe Pires), Carioca; Ruan e Jó Boy. Técnico: Marcos Nascimento.