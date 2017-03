NO ALMEIDÃO

Botafogo-PB se despede do Nordestão contra o América-RN

foto: divulgação

Eliminados da Copa do Nordeste precocemente, Botafogo-PB e América-RN se despedem da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

No Belo, como já não tem mais chances de avançar no torneio, o técnico Itamar Schulle admitiu a possibilidade de poupar alguns atletas visando o Campeonato Paraibano, já que no domingo (26)tem compromisso diante do Serrano.

– Tudo vai ser analisado. Três jogadores reclamaram de dores no tornozelo, então vamos avaliar bem como está cada atleta. Se alguém tiver alguma condição que preocupe o departamento médico, nós vamos tirar da partida – finalizou.

Se no Nordestão o time decepcionou, no Estadual, vem de vento em popa. Isso porque, o Belo lidera folgadamente a competição com 31 pontos e já tem vaga assegurada nas quartas de final.