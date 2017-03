NO ALMEIDÃO

Botafogo-PB se despede com derrota na Copa do Nordeste

foto: Divulgação/América

Eliminados, Botafogo-PB e América-RN fizeram um jogo de dar sono na noite desta quarta-feira (22) pela sexta rodada do Grupo E da Copa do Nordeste. E quem se deu melhor foi o time potiguar, que garantiu que o Belo pelo terceiro ano consecutivo segurasse a lanterna do seu grupo no torneio regional. Marcos Júnior marcou o gol da vitória por 1 a 0 dos alvirrubros.

No primeiro tempo, apenas duas chances de gol, e ambas do América-RN. Aos 23 minutos Jean Patric avançou pela esquerda e bateu cruzado de canhota, mas João Manuel mandou para escanteio. Aos 39, Osmar cruzou da direita, João Manuel saiu catando borboletas e Tony cabeceou, mas Bruno Maia, quase em cima da linha, deu um balão para afastar o perigo.

Na segunda etapa quem apareceu foi o Botafogo-PB. Aos 12 minutos, Roger Junio recebeu a bola na esquerda, limpou o marcador e a bola explodiu na trave direita do goleiro Vinicius.

Mas quem chegou a marcar foi o América-RN. Aos 31 minutos, o time potiguar trocou passes no meio campo e a bola chegou em Marcos Júnior, que recebeu na entrada da área chutou no canto direito de João Manuel para abrir o placar do jogo.

Com a derrota, o Botafogo-PB encerrou sua participação com 4 pontos, na última colocação do Grupo. Com 7, o Mecão ficou na terceira posição.

Ficha técnica

Botafogo-PB 0 x 1 América-RN

Copa do Nordeste 2017 (Grupo E – 6ª rodada)

Estádio: Almeidão (João Pessoa)

Arbitragem: José Reinaldo da Silva; Wagner José da Silva e Claudio Camilo. Todos de Alagoas.

Gols: Marcos Júnior (A)

Cartões amarelos: Daniel Felipe, Tony (A)

Botafogo-PB: João Manuel, Walber, André Santos, Bruno Maia; Gustavo (Lito), Sapé, Val, Marquinhos (Warley), Roger Junio; Fernandinho, Danillo Galvão (Wanderson). Técnico: Itamar Schulle.

América-RN: Vinicius, Osmar, Lucas Bahia, Van Van (Everton); Ives (Richardson), Somália, Marcos Júnior; Tony, Emerson (Memo), Jean Patric. Técnico: Flávio Araújo.