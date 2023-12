Botafogo-PB recebe Santa Cruz-RN em seu terceiro amistoso

O Botafogo-PB entra em campo neste sábado em mais um amistoso preparatório de olho na temporada de 2024 do Alvinegro da Estrela Vermelha. O adversário da vez será o Santa Cruz-RN, em partida que acontecerá no CT da Maravilha do Contorno, em João Pessoa, às 15h.

A partida contra o Tricolor de Natal será o terceiro amistoso de pré-temporada do Botafogo-PB, que, inclusive, está invicto até aqui. Isso porque o Xerife venceu, no último dia 9, o CSP pelo placar de 1 a 0.

Já no dia 15, em Pernambuco, ficou no empate por 1 a 1 contra o Retrô. O compromisso deste sábado será o penúltimo da equipe paraibana antes de sua estreia oficial na temporada de 2024.

Por falar em resultados, o Santa Cruz-RN vem de derrota em amistoso disputado na última semana contra outro paraibano, o Serra Branca. O compromisso, que aconteceu no Estádio Amigão, em Campina Grande, terminou com vitória pelo placar de 2 a 0 para os donos da casa.

No decorrer da semana, o técnico tricolor, Alisson Herculano, afirmou que o saldo dessas três semanas de pré-temporada tem sido extremamente positivo, principalmente no aspecto físico dos seus atletas.

O Botafogo-PB está há poucos dias da estreia oficial na temporada 2024. Isso porque no próximo dia 7 de janeiro o Belo encara, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, a Jacuipense, pela pré-Copa do Nordeste.

Pelo Paraibano o Alvinegro da Estrela Vermelha entra em campo contra o São Paulo Crystal, também no Almeidão, em partida com datas e horários ainda a serem definidos pela Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB).

* com gepb