Botafogo-PB recebe o Fortaleza em busca da primeira vitória no Nordestão

Neste sábado (02), Botafogo-PB e Fortaleza se enfrentam pela terceira rodada da Copa do Nordeste de 2019. A bola rola no estádio Almeidão, em João Pessoa, a partir das 16h.

As duas equipes não se encontram desde o dia 21 de julho de 2017, quando o Leão do Pici venceu o Belo, em João Pessoa, por 2 a 0, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

O tricolor cearense, inclusive, não é dos adversários mais fáceis para o Botafogo-PB. Pela Copa do Nordeste, em toda história, os times se encontraram sete vezes. No retrospecto, três vitórias do Fortaleza, duas do Belo e dois empates.

Pela terceira divisão nacional, os times se enfrentaram todos os anos entre 2014 e 2017 – ano em que o tricolor começou sua ascensão até a Série A, que vai disputar em 2019 -, e em oito jogos os paraibanos não venceram uma vez sequer. Foram quatro vitórias cearenses e quatro empates.

No último duelo entre os dois times na Copa do Nordeste, o Botafogo-PB levou a melhor. Em partida disputada no Almeidão, o Belo venceu por 2 a 1 de virada. Os gols botafoguenses foram marcados por Magno Alves e Muller Fernandes. Anselmo havia aberto o placar para os cearenses.

No Nordestão deste ano, o Botafogo-PB ainda não venceu, mas também não perdeu. Os dois empates lhe rendem a vice-lanterna do Grupo B, enquanto o Fortaleza, com 4 pontos, lidera o Grupo A. Para não ficar para trás e sonhar com uma vaga na semifinal, o time da Maravilha do Contorno precisa vencer de qualquer maneira.

Encerrando uma maratona de quatro jogos em dez dias, o treinador Evaristo Piza conta com todo elenco botafoguense e não deve poupar nenhum jogador, já que terá uma semana de descanso até a próxima partida, que será contra o CSP, pelo Paraibano.

No ataque, o treinador deve optar pelo retorno de Dico no lugar de Adalgiso Pitbull, que foi titular na última quarta-feira, contra o Campinense. Quem ficou de fora do jogo contra a Raposa por estar suspenso no Paraibano foi o zagueiro Willian Goiano, que também regressa ao time titular.

Da última vez que o Fortaleza enfrentou o Belo, em 2017, muita coisa mudou. Em ascensão meteórica, o time, que estava na Série C, vai disputar a elite do futebol brasileiro neste ano, e é comandado por Rogério Ceni, um dos treinadores mais badalados do país atualmente.

O Leão do Pici conta no seu elenco com o atacante Ederson, ex-Atlético-PR (Athletico Paranaense, atualmente), artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2013. Com desfalques na defesa, Rogério Ceni pode ter que improvisar o volante Derley na zaga, assim como fez no empate por 0 a 0 com o CSA-AL, na última segunda-feira.

Arbitragem

O quarteto de arbitragem do duelo vem todo de Pernambuco, e tem como árbitro Tiago Nascimento do Santos, que contará com o auxílio de Fernando Antônio da Silva Júnior e Wagner Cabral Miranda. O quarto árbitro será Gleydson Ferreira Leite.

Escalações

Botafogo-PB: Saulo, Roniery, Willian Goiano, Lula, Fábio Alves; Rogério, Marcos Vinicius, Marcos Aurélio, Clayton; Dico e Nando. Técnico: Evaristo Piza.

Fortaleza: Marcelo Boeck, Tinga, Derley, Roger Carvalho, Carlinhos; Paulo Roberto, Felipe, Marlon, Edinho (Romarinho); Júnior Santos e Ederson. Técnico: Rogério Ceni.