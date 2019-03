Botafogo-PB recebe Londrina pela terceira fase da Copa do Brasil

Pela segunda vez em sua história, o Botafogo-PB vai disputar a terceira fase da Copa do Brasil.

Logo mais, a partir das 19h15, o Belo recebe o Londrina-PR, no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela partida de ida da edição de 2019 do torneio.

Vindo de classificações sobre o Operário-MT e Tombense-MG, ambas fora de casa, o time pessoense, caso se classifique no confronto contra o Tubarão, pode chegar a quarta fase e se juntar aos times que disputam a Taça Libertadores, entre outros, igualando seu feito de 2016, quando foi eliminado pelo Palmeiras.

No histórico entre as duas equipes há apenas uma partida, que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1978, e que acabou em vitória botafoguense por 2 a 1, em pleno Estádio do Café. O atacante Magno marcou os dois gols do time da Maravilha do Contorno.

Para o duelo de logo mais, o treinador Evaristo Piza vai contar com força máxima. Depois de se classificar contra o Tombense-MG pela Copa do Brasil e vencer o Vitória-BA, pela Copa do Nordeste, ambos os jogos fora de casa, o Belo foi com uma equipe totalmente reserva para enfrentar o Atlético de Cajazeiras, pelo estadual, no último domingo.

Fazendo uma grande temporada, atualmente o time da estrela vermelha é vice-líder do seu grupo do Nordestão, líder do seu grupo no Paraibano e perdeu apenas duas partidas, ambas atuando com reservas, em 2019.

Com isso, a equipe considerada ideal pelo comandante descansou durante todo o fim de semana e vai estar em campo logo mais. Clayton e Marcos Aurélio, destaques do Botafogo-PB, alertaram que pelo fato da primeira partida ser realizada no Almeidão, é importante que uma boa vantagem seja construída para o jogo da volta, que acontecerá no dia 3 de abril, no Paraná.

Disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina não conseguiu avançar da primeira fase do campeonato paranaense e vem de um empate contra o Operário-PR no último fim de semana. Na Copa do Brasil, a equipe passou por Americano-RJ e pelo Paraná, assim como o Botafogo-PB diante do Tombense-MG, nos pênaltis.

A única dúvida do treinador Alemão para o confronto desta noite é o lateral direito Raí Ramos, que sentiu dores nas costas no último fim de semana, e não tem presença confirmada.

Arbitragem

O trio mineiro que dirigirá a partida tem o comando de Igor Júnior Benevenuto, que terá os auxílios de Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Júnior de Souza. O quarto árbitro será o pernambucano José Washington da Silva.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Saulo, Roniery, Lula, Willian Goiano e Fábio Alves; Rogério, Marcos Vinicius, Clayton e Marcos Aurélio; Dico e Nando. Técnico: Evaristo Piza.

Londrina: Alan, Raí Ramos (Anderson Leite), Augusto, Sílvio e Felipe; Germano, Rômulo, Marcinho e Anderson Oliveira; Uelber e Luidy. Técnico: Alemão.