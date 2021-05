Botafogo-PB passa susto com incêndio em ônibus durante viagem para o Sertão

A delegação do Botafogo-PB passou um susto na estrada nesta terça-feira, durante a viagem para a cidade Sousa, no Sertão paraibano, onde a equipe enfrenta o Nacional de Patos nesta quarta-feira pelo Campeonato Paraibano.

O ônibus onde o time viajava acabou pegando fogo, após um problema no motor do veículo. Toda a delegação passa bem e não houve feridos no episódio.

Um motorista que passava próximo ao local do incêndio registrou o veículo ainda em chamas, minutos depois de começar a pegar fogo, com os atletas do Belo já fora do ônibus, na espera do corpo de bombeiros.

Após o susto, a delegação botafoguense seguiu em outro veículo com destini até a cidade de Sousa. O time pessoense encara o Nacional de Patos em Sousa, nesta quarta-feira, às 16h, no Estádio Marizão.

* Com informações do ge/pb