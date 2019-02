Botafogo-PB marca no fim, bate Fortaleza e embala de vez na temporada

O Botafogo-PB parece que embalou de vez na temporada.

Depois de vencer o Clássico Emoção contra o Campinense, no meio de semana, em Campina Grande, o time de Evaristo Piza bateu o Fortaleza na tarde de sábado (02), no Almeidão, em João Pessoa, e venceu a primeira na Copa do Nordeste de 2019.

A partida teve validade pela terceira rodada do regional. Em um bom jogo, o Belo marcou no fim com Paulo Renê, e fez 1 a 0.

O Fortaleza começou o jogo em cima, tentando pressionar o Belo, com mais posse de bola e envolvendo o time pessoense. Mas a primeira boa chance foi justamente do Botafogo-PB. Aos 10 minutos, Fábio Alves tocou para Nando, que deu uma caneta no zagueiro e chutou de pé direito, e a bola passou com perigo ao lado da trave direita de Marcelo Boeck.

A resposta do tricolor veio aos 16 minutos. Quintero subiu mais que todo mundo após cobrança de escanteio e cabeceou com força no canto direito, mas Saulo fez mais uma defesa inacreditável para sua coleção. Após mais um milagre, a torcida botafoguense gritou que seu camisa 1 é o melhor goleiro do Brasil.

Também em cobrança de escanteio, o Botafogo-PB quase abriu o placar. Aos 22, Marcos Aurélio mandou a bola na área e Nando resvalou de cabeça, mas o arqueiro tricolor teve reflexo e fez uma boa defesa.

Aos 26, mais uma cobrança de escanteio perigosa. Fábio Alves bateu do lado direito e a bola quase entra direto, mas Marcelo Boeck desviou e mandou pela linha de fundo.

As duas equipes faziam um jogo franco na segunda etapa, buscando o gol a todo momento. Perto do intervalo, a partida ficou mais dura, com muitas faltas no meio campo, e alguns cartões foram distribuídos pelo árbitro Tiago Nascimento dos Santos.

Segundo tempo

A segunda etapa começou com o Botafogo-PB criando perigo. Já aos 5 minutos, Clayton cruzou da direita e Nando subiu mais alto que a defesa e cabeceou por cima do gol de Marcelo Boeck.

O Belo melhorou muito com a entrada de Adalgiso Pitbull no lugar de Dico, aos 15 minutos. Com mais presença ofensiva, o camisa 19 quase marcou. Aos 22, ele aproveitou falha da defesa do time cearense e chutou de fora da área. A bola passou com perigo e foi pela linha de fundo.

A reação do Fortaleza veio aos 25, quando Júnior Santos fez grande jogada individual, passou por Willian Goiano e Lula, chutou no lado esquerdo de Saulo, mas a bola foi para fora.

Perto do fim do jogo, aos 44 minutos, Fábio Alves cobrou falta com violência, Marcelo Boeck bateu roupa, Rogério pegou o rebote e tocou para Paulo Renê, sem goleiro, que estufou a rede e explodiu o torcedor botafoguense no Almeidão.

A vitória deixa o Belo com 5 pontos, provisoriamente na liderança do Grupo B, com um ponto a mais que Ceará e Bahia, que ainda jogam na rodada.

O Botafogo-PB volta a campo no próximo sábado (09), pelo Paraibano, quando enfrenta o CSP. Pelo Nordestão, joga só no dia 16, contra o Sergipe, fora de casa, depois de pegar o Operário-PR, no dia 13, pela Copa do Brasil, no Paraná.

Ficha técnica

Botafogo-PB 1 x 0 Fortaleza

Copa do Nordeste de 2019 (3ª rodada)

Estádio: Almeidão (João Pessoa)

Arbitragem: Tiago Nascimento dos Santos (PE); Fernando Antônio da Silva Júnior (PE) e Wagner Cabral Miranda (PE)

Cartões amarelos: Rogério (B); Santiago, Paulo Roberto (F)

Gol: Paulo Renê (B)

Botafogo-PB: Saulo, Roniery, Willian Goiano, Lula, Fábio Alves; Rogério, Marcos Vinicius, Marcos Aurélio, Clayton; Dico (Adalgiso Pitbull) e Nando (Paulo Renê). Técnico: Evaristo Piza.

Fortaleza: Marcelo Boeck, Diego Ferreira, Quintero, Roger Carvalho, Bruno Melo; Paulo Roberto (Derley), Gabriel Dias, Santiago (Marlon), Romarinho (Edinho); Ederson, Júnior Santos. Técnico: Rogério Ceni.