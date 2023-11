Botafogo-PB inicia pré-temporada com novidades e marca amistosos

O Botafogo-PB iniciou nesta segunda-feira a pré-temporada de olho em 2024. Com muitas caras novas – incluindo o técnico Cristian de Souza (foto) -, o Belo contou com 20 jogadores na Maravilha do Contorno.

Entre os remanescentes da Série C estavam os atacantes Bruno Mota e Kiko, além do pessoal da base que também estavam no elenco: os goleiros Edílson e Wallace, o lateral Erick e o atacante Deyvison.

O número de remanescentes da Terceirona ainda vai aumentar nos próximos dias. Isso porque o meia Gérson Magrão e o atacante Pipico têm contrato com o clube e desembarcam em João Pessoa nesta terça-feira.

Por outro lado, o Belo também deve anunciar a renovação com o lateral Tenório. Por fim, Bismark segue no time, já que está se recuperando de cirurgia.

Visando o início da Temporada de 2024, o Maior da Paraíba fará quatro amistosos preparatórios antes da sua primeira partida, no dia 07 de Janeiro, contra a equipe da Jacuípense-BA, pela pré-Copa do Nordeste 2024.

Dia 9 de dezembro: Botafogo x CSP (CT Maravilha do Contorno)

Dia 15: Retrô-PE x Botafogo (CT do Retrô)

Dia 23: Botafogo x Santa Cruz de Natal-RN (Local a definir)

Dia 30: Botafogo x Retrô-PE (Local a Definir)

O elenco do Botafogo-PB que se apresentou nesta segunda-feira na Maravilha do Contorno foi o seguinte:

Goleiros: Wallace, Edílson, Allan

Laterais: Erick, Lenon, Rafael Furlan, Mateus Leal

Zagueiros: Douglas, Igor Souza

Volantes: Pedro Ivo, Sousa Tibiri

Meio-campistas: Gabriel Vitor, Bruno Leite

Atacantes: Kiko, Bruno Mota, Deyvison, Dudu Silva, Luan Santos, Yan Felipe

* Com informações do gepb