Botafogo-PB goleia Operário-MS e avança na Copa do Brasil

Ao contrário do Campinense, o Botafogo-PB fez bonito em sua estreia na Copa do Brasil. Mesmo jogando pelo empate, o time paraibano goleou o Operário-MS por 4 a 1 na noite desta quarta-feira, no Morenão, em Campo Grande, e avançou na competição.

Nando (2), Dico e Marcos Aurélio marcaram para o Belo, enquanto que Alberto descontou para os donos da casa.

Após um empate por 1 a 1 no primeiro tempo, que teve também uma expulsão na equipe da casa, o Belo deslanchou na segunda etapa, conseguiu a goleada e a classificação para a próxima fase da competição nacional, na qual vai enfrenta o Tombense.

O time mineiro recebeu o Sport e venceu por 3 a 0, eliminando a equipe pernambucana. O Gavião vai receber o Belo em Tombos em jogo com data ainda a ser confirmada, mas as datas reservadas pela CBF para a segunda fase da Copa do Brasil são 20 e 27 de fevereiro, além de 6 de março.