Botafogo-PB goleia Assu-RN em jogo-treino na Maravilha do Contorno

Saulo, Neilson, Fred, Luís Gustavo e Mário Sérgio; Rogério, Juninho, Cássio Gabriel e Rodrigo Andrade; Kelvin e Lohan.

Esse foi o primeiro esboço do time titular do Botafogo-PB para a temporada de 2020.

Com essa formação inicial, o Belo venceu o Assu-RN por 5 a 0, em jogo-treino realizado neste domingo (22), no Centro de Treinamentos da Maravilha do Contorno, em João Pessoa.

Apesar de ter quatorze remanescentes do grupo de jogadores deste ano no elenco, cinco, quase meio time titular, foram as novidades da equipe escalada pelo técnico Evaristo Piza.

Não demorou muito para o time pessoense balançar as redes. Aos 25 minutos, o camisa 10 Rodrigo Andrade cruzou a bola na área, Fred ganhou a disputa com a zaga e mandou para Luís Gustavo, seu companheiro de zaga que, com categoria, mandou de letra para abrir o placar.

Um susto aconteceu pouco depois, quando o meio-campista Juninho recebeu uma pancada na coxa e precisou ser substituído por Everton Heleno. Entretanto, ao fim do amistoso, o jogador andava sem dificuldades pelas dependências do clube.

Antes do intervalo, Rodrigo Andrade deu uma entrada muito dura em um adversário, recebeu o segundo amarelo e, por consequência, o cartão vermelho.

Segundo tempo

O Botafogo-PB iniciou a segunda etapa com Samuel Pires, Erivelton, Donato, Marcelo Xavier, Enercino; Wellington Cézar, Marcos Vinicius, Everton Heleno; Dico, Mário Sérgio e Maikon Aquino.

Com outra formação tática e jogando contra os reservas do time potiguar, que também trocou seus onze jogadores, o time da estrela vermelha se sobressaiu e construiu a goleada em menos de quinze minutos.

Logo aos 2 minutos Maikon Aquino inverteu com Mário Sérgio e caiu pelo lado para cruzar e seu companheiro de ataque cabecear para fazer o segundo gol.

Dois minutos mais tarde Dico lançou Enercino que, com muita categoria, encobriu o goleiro Agenor e anotou o terceiro do Belo.

Aos 8, o árbitro Wagner Reway marcou toque de mão da defesa do Assu-RN dentro da área. Everton Heleno converteu a cobrança de penalidade.

Como estava fácil, até o baixinho Dico conseguiu marcar de cabeça aos 15 minutos, aproveitando cruzamento de Erivelton para fechando o placar.

No próximo domingo (29), o Botafogo-PB vai até a Arena das Dunas enfrentar o ABC-RN, de Francisco Diá, em seu segundo teste da pré-temporada.