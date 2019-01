Botafogo-PB fica no empate contra Salgueiro pelo Nordestão

Salgueiro e Botafogo-PB ficaram no empate neste domingo, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Os gols da partida saíram no segundo tempo.

Quem abriu o placar foi o Belo, com um golaço de Marcos Aurélio. O camisa 10 recebeu o toque, deixou o zagueiro salgueirense no chão e fez um golaço.

O empate Salgueiro saiu após uma cobrança de falta magistral de Guilherme Lucena.

Com o empate, o Salgueiro chega aos quatro pontos em dois jogos no Nordestão. O Carcará ocupa provisoriamente a liderança do Grupo A. Já o Botafogo-PB chega ao seu segundo empate na competição e ocupa o sexto lugar no Grupo B.

Na próxima rodada da Copa do Nordeste, o Salgueiro recebe o Náutico, no dia sábado. O Botafogo-PB joga no mesmo dia, em casa, contra o Fortaleza.

* Com Globoesportepb