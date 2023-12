Botafogo-PB faz amistoso com Retrô-PE pela manhã na Maravilha do Contorno

O Botafogo-PB recebe o Retrô na manhã deste sábado naquele que é o último teste de preparação para a temporada de 2024. A partida está marcada para as 10h, no CT da Maravilha do Contorno, na capital paraibana.

O Belo disputou três jogos-treinos de preparação para o ano que vem. Até aqui, o time de Cristian de Souza bateu o CSP por 1 a 0, empatou com o próprio Retrô em 1 a 1 e teve um novo empate, só que em 0 a 0, contra Santa Cruz-RN.

Adversário do Botafogo-PB, o Retrô encarou outra equipe paraibana na preparação até aqui. O time pernambucano bateu o Serra Branca pelo placar de 3 a 1.

Neste sábado, os dois times vão ter a oportunidade de mostrar serviço para os comandantes antes das primeiras partidas oficiais em 2024.

O sócio-torcedor do Botafogo-PB adiplente vai poder acompanhar partida sem pagar nada no ato de entrada. Já o torcedor que não faz parte do programa, para assistir ao jogo, vai precisar desembolsar R$ 10 mais 2kg de alimento não-perecível.

O Botafogo-PB tem estreia programada na próxima temporada para o dia 7 de janeiro, quando vai receber a Jacuipense pela primeira fase da Pré-Copa do Nordeste. O Retrô também vai jogar a fase eliminatória do regional e, fora de casa, vai medir forças contra o Confiança, em Sergipe.

* Com gepb