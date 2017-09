Se movimentando para iniciar o planejamento para a temporada 2018, o Botafogo-PB segue ativo nos bastidores, mesmo sem ter mais partidas para disputar nesta temporada com o futebol profissional.

Depois de renovar o contrato com o atacante Dico, que está perto de se transferir por empréstimo para o Paysandu-PE ou Náutico-PE, conforme apurado pelo repórter Phillipy Costa, outro jogador com contrato com o clube já acertou com outra equipe, onde se manterá em atividade até o fim do ano.

O volante Djavan, de 21 anos, será jogador do ABC-RN na reta final da Série B de 2017. A equipe potiguar trouxe recentemente o treinador Itamar Schulle para comandar o time, e ele indicou sua contratação. A negociação foi confirmada pelo Twitter oficial do clube.

Em 2016, Itamar alçou Djavan ao time titular do Belo, e o jovem jogador, formado nas categorias de base do clube, correspondeu, sendo um dos mais regulares da equipe nas duas últimas temporadas. No início deste ano, o volante ficou perto de se transferir para o Avaí-SC, que joga a primeira divisão nacional, mas a negociação não andou.

O ABC-RN ocupa a lanterna da Série B, com 17 pontos, e tem mais quinze rodadas para evitar a degola.