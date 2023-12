Botafogo-PB empata com Santa Cruz-RN em mais um teste

Em seu terceiro amistoso da pré-temporada, o Botafogo empatou por 0 q o com Santa Cruz-RN neste sábado, no CT da Maravilha do Contorno.

Durante o teste, o treinador do Belo, Cristian de Souza, vem tentando implementar seu estilo de futebol aos jogadores.

De acordo com o técnico, empenho e trabalho serão seus guias para colocar o Belo no caminho das taças.

No próximo sábado, o Belo fará o último amistoso de pré-temporada, quando enfrenta mais uma vez o Retrô-PE, também no CT da Maravilha do Contorno, às 10h.

O Botafogo-PB fará sua estreia oficial na temporada 2024 no próximo dia 7 de janeiro, quando encara no Estádio Almeidão, em João Pessoa, a Jacuipense, pela pré-Copa do Nordeste.

Pelo Paraibano o Alvinegro da Estrela Vermelha entra em campo contra o São Paulo Crystal, também no Almeidão, em partida com datas e horários ainda a serem definidos pela Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB).