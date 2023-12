Botafogo-PB empata com Retrô-PE no último teste da pré-temporada

Em jogo disputado neste sábado no CT da Maravilha do Contorno, o Botafogo-PB ficou no empate por 1 a 1 com o Retrô-PE.

O amistoso encerrou a sequência do time na pré-temporada. O gol do Alvinegro da Estrela Vermelha foi marcado pelo atacante Dudu.

O próximo compromisso do Botafogo agora será oficial, já que no dia 7 de janeiro fará sua estreia na Pré-Copa do Nordeste, contra a equipe da Jacuipense-BA