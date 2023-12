Botafogo-PB empata com Retrô-PE em mais um teste para 2024

O Botafogo-PB empatou por 1 a 1 com o Retrô na manhã desta sexta-feira, no centro de treinamento do time pernambucano.

O gol do Belo foi marcado por Bruno Leite. O tento do Retrô foi de Fernandinho. Foi o segundo teste do Botafogo-PB nesta pré-temporada. No primeiro, o time venceu o CSP por 1 a 0.

No dia 30 de dezembro, os dois times voltam se enfrentar em mais um amistoso, dessa vez em João Pessoa. Antes, o Belo vai enfrentar o Santa Cruz-RN no próximo dia 23, em João Pessoa.