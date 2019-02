Botafogo-PB e Treze conhecem tabela da Série C do Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, na tarde desta terça-feira (19), a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro de 2019. Botafogo-PB e Treze vão representar a Paraíba no torneio.

O início da competição está marcado para o dia 27 de abril e a grande decisão para 06 de outubro. O formato de disputa segue igual. Dois grupos de dez times, os quatro primeiros de cada se classificam para quartas de final, semifinal e final.

Todas as equipes do Grupo A são do Nordeste. Além de Belo e Galo, estão na chave ABC-RN, Confiança-SE, Ferroviário-CE, Globo-RN, Imperatriz-MA, Náutico-PE, Sampaio Corrêa-MA, Santa Cruz-PE,

Em 2018, o Belo foi até as quartas e esteve a beira do acesso, mas tomou um gol do Botafogo-SP aos 48 da segunda etapa e acabou sendo derrotado nos pênaltis.

Na rodada de estreia, o Botafogo-PB vai receber o Ferroviário-CE, no Almeidão. O rival botafoguense venceu o Treze na decisão da Série D do ano passado. Já o Galo da Borborema começa a competição em Recife, enfrentando o Santa Cruz.

O Clássico Tradição acontecerá na nona e na décima oitava rodada, ou seja, na última rodada dos jogos de ida e na última dos de volta, no Almeidão e no Amigão, respectivamente.

Confira as partidas da primeira rodada:

ABC-RN x Náutico-PE

Imperatriz-MA x Globo-RN

Santa Cruz-PE x Treze

Botafogo-PB x Ferroviário-CE

Confiança-SE x Sampaio Corrêa-MA