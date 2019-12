Bota-PB e Campinense conhecem adversários da Copa do Brasil 2020

A CBF definiu através de sorteio, na tarde desta quinta-feira (12), os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2020, que pelo segundo consecutivo terá Botafogo-PB e Campinense como representantes da Paraíba.

Atuais campeão e vice do estadual, Belo e Raposa vão enfrentar, coincidentemente, times com o mesmo nome: Atlético da Bahia e Atlético Mineiro, respectivamente.

Como o regulamento do maior torneio nacional estabelece partidas únicas para as primeiras fases, o clube da Maravilha do Contorno vai atuar fora de casa e com a vantagem de poder empatar para se classificar.

Já o Rubro-Negro vai receber o Galo de Minas Gerais precisando vencer para avançar de fase.

Pelo que ficou definido no sorteio, quem se classificar de Atlético-BA x Botafogo-PB vai enfrentar o vencedor do confronto Moto Club-MA x Fluminense-RJ.

No caso de Campinense x Atlético Mineiro, o classificado vai encarar a equipe que avançar do duelo Afogados-PE x Atlético-AC.