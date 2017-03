NO ALMEIDÃO

Botafogo-PB desencanta no segundo tempo e vence o Auto Esporte

Com todos os gols marcados no segundo tempo, o Botafogo-PB venceu o Auto Esporte por 3 a 0 pela 14ª rodada do Campeonato Paraibano de 2017. Rafael Oliveira, Fernandinho e Marcinho marcaram os gols do Botauto, que teve um primeiro tempo bastante sonolento.

Com a vitória, o Botafogo-PB volta a abrir margem na ponta da tabela, somando agora 31 pontos. A diferença para o Campinense, que era de três pontos subiu para cinco, já que o rubro negro empatou o clássico contra o Treze. O Belo volta a campo na quarta-feira (22), para se despedir da Copa do Nordeste fazendo o duelo de eliminados com o América-RN.

Já o Auto Esporte segue com 19 pontos na terceira colocação, mesma pontuação do Treze, quarto colocado. O próximo compromisso do alvirrubro pelo Paraibano é no domingo (26), quando vai receber o Sousa no CT Ivan Tomaz.

O único bom momento antes do intervalo veio após cobrança de escanteio do Botafogo-PB. Aos 24 minutos, Rafael Oliveira cabeceou sozinho, na segunda trave, e mandou a bola no canto esquerdo de Danilo, que operou um milagre e evitou que o placar fosse aberto no Almeidão.

foto: Vitor Oliveira/ Voz da Torcida

No segundo tempo o panorama parecia o mesmo. Equipes lentas e pouca criatividade – para não dizer nenhuma – nos dois lados. O Belo ainda veio com mudança. Itamar Schulle colocou em campo Roger Junio na vaga de Wanderson.

E em uma defesa da saída de bola automobilista, o Botafogo-PB abriu o placar. Marcinho recuperou o lance na intermediária e assistiu Rafael Oliveira, que da risca da grande área encheu o pé direito para mandar a bola rasteira no canto esquerdo de Danilo e estufar a rede, marcando o gol aos 11 minutos da segunda etapa.

Quatro minutos mais tarde, em lance de bola parada, o time da estrela vermelha ampliou. Marcinho cobrou falta da esquerda, e após bate rebate na pequena área, Rafael Oliveira tentou marcar, mas chutou mal, só que Fernandinho apareceu na trave para, de coxa, empurrar a bola para fazer seu primeiro gol com a camisa botafoguense, e o segundo do jogo.

No fim do jogo, quando o Auto Esporte se lançava ao ataque em busca de um golzinho para reagir, o Botafogo-PB matou o jogo. Aos 42 do segundo tempo, Rafael Oliveira recebeu na direita e encontrou Marcinho, que avançou livre pelo meio. Sem marcação, ele conduziu a bola até dentro da área, e na saída de Danilo, só tocou de leve de pé direito na bola, que entrou de mansinho no canto direito, anotando o terceiro e último gol da partida.

Ficha técnica

Auto Esporte x Botafogo-PB

Campeonato Paraibano 2017 (14ª rodada)

Estádio: Almeidão (João Pessoa)

Arbitragem: João Bosco Sátiro; Kildenn Tadeu e Josiel Ferreira

Gols: Rafael Oliveira, Fernandinho, Marcinho (B)

Cartões amarelos: Jé, Naldo (A); Fernandinho, Djavan, Marcinho (B)

Auto Esporte: Danilo, David, Jé Sousinha), Fábio Bilica, Bruno; Naldo, Tiago Bob, Léo Lima; Van Basten, Cesinha, Isaías. Técnico: Severino Maia

Botafogo-PB: Michel Alves, Lito, Plínio, Bruno Maia, Gustavo; Djavan, Val (Danillo Galvão), Marcinho; Fernandinho (Sapé), Wanderson (Roger Junio), Rafael Oliveira. Técnico: Itamar Schulle.