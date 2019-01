Botafogo-PB derrota Campinense e mantém 100% no Paraibano

O Campinense conheceu a sua primeira derrota no Paraibano. Em casa, o time raposeiro recebeu o Botafogo-PB e perdeu o clássico por 1 a 0, em partida disputada no estádio Amigão, em Campina Grande. Marcos Vinicius marcou o gol do Belo, no primeiro tempo.

No duelo, que abriu a quarta rodada, o Belo segue como único time invicto no Estadual, com 100% de aproveitamento e quatro vitórias. Com o resultado, lidera isolado o Grupo A, com 12 pontos. Já o Campinense estaciona nos 7 pontos e pode perder a liderança para o Atlético de Cajazeiras, que tem 6 e joga no domingo.

Agora, o Campinense só volta a jogar dia 10, quando faz clássico contra o Treze. Já o Botafogo, volta as atenções para o Nordestão, onde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado. Pelo Estadual, joga dia 9 contra o CSP, no Almeidão.

O JOGO

Campinense e Botafogo-PB iniciaram o primeiro clássico do campeonato, com muita cautela. Por jogar em casa, coube ao time raposeiro tomar a iniciativa do jogo, mas sem conseguir finalizar com precisão.

O Belo, único com 100% de aproveitamento na competição, joga com sabedoria e chega com perigo ao gol rubro-negro. Aos 34 minutos, o atacante Adalgiso Pitbull fez boa jogada individual e chutou de fora da área, forçando o goleiro do Campinense a fazer grande defesa.

Aos 43, o Bota chegou lá. Fábio Alves cobrou escanteio, a bola chegou até Marcos Vinicius, que mandou para as redes, abrindo o placar no Amigão. Com o gol sofrido, o Campinense ainda tentou o empate, mas não conseguiu furar a meta defendida por Saulo.

No segundo tempo, os times voltaram com as mesmas formações. Atrás do placar, o Campinense retornou disposto a buscar o empate ou até mesmo a virada. O time tocava a bola no seu meio campo e chegava com certo perigo ao gol botafoguense.

Em uma delas, João Paulo, que entrara em lugar de Gustavo, recebeu de Lopeu e bateu pro gol, dando um susto no goleiro Saulo. Em seguida, mais duas tentativas.

Primeiro Neilson, depois Lopeu, livre na área. Nas duas finalizações, o goleiro do Botafogo-PB evitou o empate.

Após o susto, o Belo deu a resposta. Rafael Ibiapino serviu a Nando. O atacante, ajeitou, mas chutou fraco em direção ao gol raposeiro. Em seguida, Ronaldo Viana arriscou o chute de longe, mas também para fora.

O Campinense pressionou muito na reta final, mas o time pessoense conseguiu segurar o placar construído no primeiro tempo, mantendo-se com 100% de aproveitamento na competição estadual.

Ficha técnica

Campinense x Botafogo-PB

Data: 30/01/2019 – 20h30

Local: Estádio Amigão / Campina Grande

Competição: Campeonato Paraibano 2019 / 4ª rodada

Arbitragem: Marcel Phillipe; Schumacher Marques e Paulo Ricardo.

Cartões amarelos: Clayton, Fábio Alves, Marcos Vinicus, Rafael Ibiapino (B), Henrique Mattos, Lopeu, Dedé (C)

Gols: Marcus Vinicius (aos 43’ do 1ºT) para o Botafogo-PB.

Campinense: Wagner Coradin, Neilson, Henrique Mattos, Richardson e João Victor; Cleber, Romeu (Dedé), Gustavo (João Paulo) e Alex Mineiro (Dênis); Lopeu e Warlei. Técnico: Francisco Diá.

Botafogo-PB: Saulo, Roniery, Lula, Donato e Fábio Alves (Charles); Rogério, Marcus Vinicius, Clayton (Ronaldo Viana) e Marcos Aurélio; Adalgiso Pitbull (Rafael Ibiapino) e Nando. Técnico: Evaristo Piza.