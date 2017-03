NO ALMEIDÃO

Botafogo-PB consegue jogar bem, goleia Sousa e dispara na liderança

O Botafogo-PB finalmente conseguiu se encontrar numa boa exibição. Diante de um Sousa extremamente frágil na marcação, o Belo tocou bem a bola, aproveitou com competência as chances criadas e conseguiu golear o Dinossauro por 4 a 1. Os atacantes Wanderson e Rafael Oliveira marcaram duas vezes, cada, para o time da casa, enquanto o ala Camilo diminuiu para o Dinossauro.

O primeiro tempo do Botafogo-PB foi bom. O Belo tocou bem a bola e conseguiu criar várias chances de gol. Logo aos 10 minutos, Fernandes lançou bem para Marcinho que matou a bola e finalizou forte. Pantera espalmou e Wanderson encostou para dentro do gol, abrindo o placar para o time da casa.

Se aproveitando dos espaços dados pelo Sousa, o Belo logo encontrou o segundo. O lateral-esquerdo Roger cruzou na cabeça de Wanderson que não perdoou e aumentou o placar ainda na primeira etapa.

O Belo permanecia melhor. Em outra boa trama, Marcinho achou Wanderson novamente na área, que cabeceou bem e a bola passou raspando o travessão. A única chance perigosa do Sousa foi em uma bola alçada na área, que Rodrigo Poty por pouco pouco não finalizou para dentro do gol de Michel Alves.

Na segunda etapa, o Sousa até tentou dominar a partida. Buscou ter a posse de bola, mas não passou disso. O Botafogo-PB criou com mais qualidade e fez da partida uma tranquila goleada. Aos 17, Sapé chutou forte e Rafael Oliveira marcou de letra, ampliando o placar.

Foto: Voz da Torcida

O Dinossauro só conseguiu marcar de bola parada. Camilo bateu uma falta de longe, chutou forte e Michel Alves acertou. Aos 29, Sapé enfiou boa bola para Marcinho que invadiu a área e tocou mansamente para Rafael Oliveira fazer seu segundo gol no jogo e o quarto do time da estrela vermelha, fechando a goleada em 4 a 1.

No domingo, o Botafogo-PB volta suas atenções para a Copa do Nordeste. O clube vai até Salvador onde encara o Vitória em jogo de vida ou morte. Já o Sousa encara o Treze na próxima quarta-feira pelo Campeonato Paraibano no Marizão.