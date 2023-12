Botafogo-PB confirma mais duas contratações para temporada 2024

O Botafogo-PB anunciou na tarde desta quarta-feira, duas novas contratações para o seu elenco que vai disputar a Pré-Copa do Nordeste e o Campeonato Paraibano, já a partir de janeiro de 2024.

O zagueiro Menezes chega ao clube paraibano por empréstimo do xará carioca, o Botafogo. Já o volante Rafael Lins, ex-Auto Esporte e CSP, também é um reforço novo do clube, mas chega em defnitivo.

Menezes não vinha sendo utilizado pelo Glorioso em 2023 e a última vez que teve uma temporada com vários jogos foi em 2021, quando jogou pelo sub-20 do Vasco da Gama.

Com 22 anos, o atleta vai jogar pela primeira vez no time principal de uma equipe no Brasil desde quando atuou apenas uma vez com a camisa do Vasco no Campeonato Carioca de 2021.

O Botafogo-PB segue atento ao mercado, mas pode ter fechado o seu elenco para a estreia na temporada do ano que vem, diante da Jacuipense, no dia 7 de janeiro, pela Pré-Copa do Nordeste.

Tanto Rafael quanto Menezes já treinam com o o restante do elenco comandando por Cristian de Souza na Maravilha do Contorno. Dos jogadores anunciados, apenas o goleiro Dalton ainda não se apresentou até o momento.

Neste sábado, o Botafogo fará o primeiro Amistoso de pré-temporada contra a equipe do CSP, às 15h, no CT da Maravilha do Contorno.

