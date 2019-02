Botafogo-PB busca reabilitação contra o Esporte de Patos no Almeidão

Em situações distintas, Botafogo-PB e Esporte de Patos duelam na tarde deste sábado (23), no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela sétima rodada do Campeonato Paraibano de 2019. A bola rola às 17h.

Enquanto o Belo é líder do Grupo A, com 15 pontos, o Patinho soma apenas 6, e é o vice-lanterna do Grupo B, com três pontos a mais que o CSP.

Apesar da ponta na tabela, o Bota-PB conheceu, no último meio de semana, sua primeira derrota no ano. O time era reserva, é verdade, mas o Botafogo-PB busca uma vitória para ao menos manter a distância para o Sousa, segundo colocado, que é de três pontos.

Depois de utilizar apenas o goleiro Saulo, entre titulares habituais, na derrota para a Perilima, o técnico Evaristo Piza deve mandar mais jogadores que costumam estar entre os onze a campo. Ainda assim, não é descartada a preservação de alguns atletas pensando no jogo da quinta-feira (28), contra o Tombense-MG, pela Copa do Brasil. O meia Marcos Vinicius, expulso no Amigão, é desfalque certo.

A boa vitória contra o Treze no último fim de semana empolgou as bandas do Esporte de Patos. O treinador Marcos Nascimento espera uma melhora do seu time em João Pessoa, e está confiante em poder voltar com pelo menos um pontinho para o sertão.

No jogo da ida, quando o Belo venceu por 1 a 0, muita confusão aconteceu em campo devido a reclamações dos atletas do Patinho, que alegavam falta no início da jogada que resultou no gol de Nando.

Devido ao pedaço de concreto que caiu da marquise da arquibancada em um torcedor na partida entre Botafogo-PB e CSP, a arquibancada sombra ainda segue interditada, uma vez que os reparos ainda nem foram iniciados, além de uma parte das cadeiras. A torcida botafoguense ficará localizada na arquibancada sol e também em outra parte das cadeiras.

Arbitragem

Eloane Gonçalves, do Sergipe, apita o jogo, auxiliado por Wlademir Cunha e Adailton Anacleto, paraibanos, assim como o quarto árbitro Gutemberg Pena.

Escalações

Botafogo-PB: Saulo, Roniery, Lula (Donato), Willian Goiano, Fábio Alves (Charles); Rogério, Fagner, Clayton, Marcos Aurélio; Dico e Nando. Técnico: Evaristo Piza.

Esporte de Patos: Evandrizio, Jeferson, Eduardo Sousa, Moisés, Nino Potyguar; Marcílio, Ieures, Caaporã, Carioca; Júnior Mineiro e Jó Boy. Técnico: Marcos Nascimento.