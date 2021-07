Botafogo-PB arranca empate contra Jacuipense na Série C

O Botafogo-PB não foi além de um empate por 0 a 0 com o Jacuipense neste sábado, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, em jogo válido pela oitava rodada do Grupo A da Série C do Brasileiro.

Com o empate, o time paraibano chegou aos 12 pontos, se garantindo por mais uma rodada no G-4, mas pode perder a liderança no transcorrer da rodada, que será encerrada neste final de semana.

Já a equipe baiana segue na zona de rebaixamento da chave, agora com oito pontos. Na oitava rodada, o Botafogo-PB vai enfrentar o Santa Cruz-PE, sábado, no Almeidão. Por sua vez, o Jacuipense pega o Altos-PI, fora de casa, no domingo.

