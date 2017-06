NO CASTELÃO

Botafogo-PB arranca empate com Moto Club pela Série C

foto: divulgação/Botafogo

Mesmo desfalcado de vários de seus titulares, o Botafogo-PB conseguiu um bom resultado na sequência da Série C. Pelo Grupo A, o time empatou sem gols com o Moto Club, no Estádio Castelão, em São Luis.

Com o resultado, o time soma agora oito pontos, ficando no momento na terceira posição, mas pode cair para quinto, dependendo dos outros resultados da rodada deste sábado.

Já o Rubro-Negro maranhense tem quatro pontos e está no sétimo lugar.

Na sexta rodada, os dois clubes vão jogar em casa. O Moto recebe o ASA, sábado, a partir das 16h. Por sua vez, o Botafogo só joga na segunda-feira, às 21h, contra o Remo, no Almeidão.