Botafogo-PB apresenta elenco oficialmente e lança novos uniformes

Em evento realizado em um shopping de João Pessoa na noite desta segunda-feira (09), uma semana depois de iniciar a pré-temporada para 2020, o Botafogo-PB apresentou oficialmente seu grupo de jogadores, lançou os novos uniformes e anunciou plano de sócio-torcedor para a próxima temporada.

Após as atrações musicais, inicialmente foi lançado o aplicativo para celulares destinados aos sócios do clube.

Em relação à padronagem, a diretoria do Bota-PB se inspirou em ideias de clubes como Paysandu e Fortaleza.

É que no ano que vem o Belo vai passar a contar com uma marca própria para fabricar seus uniformes, a Belo 1931, que faz referência ao ano de fundação do time da Maravilha do Contorno.

Com os jogadores como modelos, e também contando com versões femininas para os trajes de jogo, o uniforme 1 desta vez tem listras mais grossas em preto e branco e existe um destaque para facilitar a visualização do número na parte de trás da camisa, problema que aconteceu em 2019.

A camisa 2, predominantemente branca, conta com listras pretas finas na vertical.

O uniforme dos goleiros mantém as cores utilizadas no ano de 2019: azul, verde e vermelha. Também foram apresentados modelos da comissão técnica, de passeio e para torcedores.

Apesar do selo próprio, as novas camisas do clube custarão R$ 199,99, de acordo com o que foi divulgado na apresentação.

Não foi informado se haverá um modelo para torcedor com preço mais acessível. Neste ano, a camisa de jogo vendida pela marca Karilu, antiga fornecedora, custava R$ 160,00.