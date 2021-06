Botafogo-PB anuncia três contratações para a Série C

A diretoria do Botafogo-PB confirmou mais três contratações para fortalecer o elenco visando o acesso na Série C do Brasileirão. São elas: o goleiro Lucas, o atacante Juba e o lateral-direito Sávio.

O camisa 1, de 23 anos, defendeu o Salgueiro em 2021, Lucas chega para disputar a vaga com Felipe e Rhuan.

Já o atacante Juba tem 36 anos e possui pasagens pelo São Luís-RS, onde disputou o Campeonato Gaúcho, marcando apenas um gol. Por sua vez, o lateral-direito Sávio, defendeu o Sampaio Correa na atual temporada.

O Botafogo-PB trabalha para contar com os reforços na partida do próximo sábado, contra o Floresta-CE, no estádio Domingão, às 15h30.

