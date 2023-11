Botafogo-PB anuncia técnico e quatro reforços para 2024

A diretoria do Botafogo-PB iniciou o ciclo de contratações para temporada 2024.Nesta quarta-feira foram anunciados o novo treinador e mais quatro jogadores.

Quem chega para substituir Felipe Surian, que deixou o time após o quadrangulae final da Série C, é Cristian de Souza.

O último trabalho do técnico natural do Rio Grande do Sul foi o São Luiz-RS, onde venceu oito partidas de 12 disputadas.

Aos 46 anos, Cristian de Souza é um velho conhecido do futebol do Sul do país. Gaúcho, ele já comandou Barra-SC, Cianorte, Esportivo, Paraná, Veranópolis, entre outros. Mais recentemente, esteve no São Luiz-RS.

No futebol nordestino, o treinador teve uma rápida passagem pelo Ceará em 2015, quando comandou o Sub-20, e em quatro partidas do time profissional no ano seguinte.

Os jogadores contratados são o zagueiro Douglas, de 28 anos, ex-CSA, o também zagueiro Igor Souza, de 27, ex-Brasiliense, o lateral-direito Lenon, de 33 anos, ex-Confiança-SE, e o volante Sousa Tibiri, de 27 anos, ex-Tupan.

Além dos reforços já anunciados, o Botafogo-PB tem em seu elenco Pipico, que renovou contrato, e Bismark, que está no departamento médico e, portanto, não pode ser demitido.

* Com informações do Gepb