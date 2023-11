Botafogo-PB anuncia ‘pacote’ de reforços para temporada 2024

O Botafogo-PB segue montando seu elenco para temporada 2024. Depois do treinador Cristian de Souza, o clube confirmou um pacote de reforços nesta sexta-feira. Até agora jã são oito os novos contratados.

Os mais recentes foram os atacante Jean Silva, que estava no São José-SP e Luan Santos, que estava no futebol da Coreia do Sul, no Suwon.

Além deles já haviuam sido anunciados durante a semana, o lateral-esquerdo Matheus Leal, ex- Aparecidense, Rafael Furlan, também lateral esquerdo, ex-Novo Hamburgo, o volante Sousa Tibiri, ex-Altos-PI, o zagueiro Douglas, ex-Manaus, o também zagueiro Igor Souza, ex-Brasiliense, e o lateral-direito Lenon, ex-Confiança.

Para o ano, o Belo vai disputar o Campeonato Paraibano, a Pré-Copa do Nordeste e a Série C do Campeonato Brasileiro.