Botafogo-PB anuncia meia que estava “no radar” de Evaristo Piza

A diretoria do Botafogo-PB segue no mercado para formatar o time que vai disputar a temporada 2020.

Neste final de semana o clube da Maravilha do Contorno, sempre através das redes sociais, divulgou a contratação do meia Cássio Gabriel, de 27 anos, que estava defendendo o XV de Piracicaba-SP, onde atuou em 48 partidas e anotou 10 gols ao longo de dois anos.

O armador foi vice-campeão da Copa Paulista neste sábado (16), diante do São Caetano.

As atuações de Cássio Gabriel chamaram a atenção da direção botafoguense. O próprio técnico Evaristo Piza já havia citado o atleta em algumas entrevistas ao longo do planejamento do Belo para o próximo ano.

O jogador é a sétima peça para o setor de criação do Alvinegro da Estrela Vermelha, que já conta também com Everton Heleno, Marcos Vinicius, Erivélton, Enercino, Juninho e Rodrigo Andrade.