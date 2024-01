Botafogo-PB anuncia mais um reforço para temporada 2024

O Botafogo-PB anunciou na tarde desta terça-feira (2) o 31° nome que defenderá suas cores na temporada 2024.

Trata-se do zagueiro Bruno Cardoso, que estava no São Luiz-RS, time pelo qual foi recentemente campeão da Copa Federação Gaúcha de Futebol de 2023.

O jogador de 23 anos defenderá pela primeira um clube do Nordeste. Ao longo de sua carreira, atuou no futebol do Centro-Oeste, como no Naviraiense, no Norte, pelo Manauara EC, no Sudeste, pelo Goytacaz, e no Sul, por Joinville e São Luiz-RS.

No Botafogo-PB, ele chega como quinto nome para a zaga do time que será treinado por Cristian de Souza.

Até aqui, o Belo também conta com os zagueiros Douglas, Igor Souza, Menezes e Wendel Lomar. No total, são 31 nomes confirmados para a temporada.

* Com gepb