Botafogo-PB anuncia mais um reforço para sequência da temporada

O Botafogo-PB segue contratando visando a sequência do Campeonato Paraibano e a Série C do Campeonato Brasileiro, e está claro que um setor está merecendo mais atenção por parte da diretoria e do treinador Gerson Gusmão.

Depois dos anúncios de Rafael Barros e Luã Lúcio, outro atacante chega agora para defender o time da estrela vermelha da Maravilha do Contorno.

Aos 31 anos, Maurinho é a nova contratação do Belo para o setor. Seu último clube foi o EC São Bernardo, onde disputou quatro jogos e marcou um gol. Em seu currículo consta passagens por Novo Hamburgo-RS, Vila Nova-GO, Ferroviária-SP, CRB-AL, Avaí, Oeste-SP, Criciúma-SC, além de equipes do futebol da Coreia do Sul e da Tailândia.

O ataque botafoguense conta com dez jogadores no elenco. Estão por lá, além dos três contratados nos últimos dias, Bruno Gonçalves, que dificilmente retornará esta temporada após operar o joelho, Thiago Santos, Roniel, Cesinha, Ramon Tanque, Sávio e Welton Felipe, este último, o único que vingou e que vem sendo utilizado no time titular.

Pelo Campeonato Paraibano, o Botafogo-PB volta a campo na quarta-feira (19), quando irá enfrentar o Nacional de Patos fora de casa, pela penúltima rodada da primeira fase da competição que lidera com 11 pontos, um a mais que o vice-líder Sousa.