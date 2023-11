Botafogo-PB anuncia mais quatro reforços para 2024

O Botafogo-PB anunciou na tarde desta quinta-feira mais quatro reforços para o elenco do técnico Cristian de Souza (foto).

Tratam-se do goleiro Alan Bernardon, ex-Paysandu, do zagueiro Wendel Lomar, que estava no Remo, do meia Luiz Felipe, ex-Pelotas, e do centroavante Gabriel Rossetto, que estava defendendo as cores do Gaúcho.

Com as adições dos quatro novos jogadores, o Alvinegro da Estrela Vermelha já soma 24 atletas para a disputa da próxima temporada.

O zagueiro Wendel Lomar, que tem 27 anos, e que também atua de volante, foi formado nas categorias de base do Fluminense, tem passagem pelo futebol francês, e recentemente representou o Remo dentro das quatro linhas.

Essa será a segunda passagem do jogador pelo futebol nordestino. Em 2022, o defensor atuou 26 vezes com a camisa do Sergipe.

Embora já estivesse treinando com o elenco botafoguense, o goleiro Alan Bernardon, de 29 anos, foi anunciado apenas nesta quinta. O arqueiro estava no Papão na última temporada e fez parte do plantel do Paysandu que subiu para a Série C.

Luiz Felipe, por fim, estava na Portuguesa-SP na última temporada e defenderá mais uma equipe nordestina em sua carreira. Isso porque, em 2022, o jogador defendeu as cores do Floresta. Ainda neste ano, o meia também jogou pelo Pelotas.

Gabriel Rossetto, por sua vez, tem apenas 23 anos e se consolidou neste ano no futebol do Rio Grande do Sul após bons desempenhos com a camisa do Gaúcho. Ao todo, foram 12 partidas e cinco gols marcados. Novo reforço do Botafogo-PB, o centroavante jogará em território nordestino pela primeira vez na carreira.

O Botafogo-PB estreará oficialmente na temproada 2024 no dia 7 de janeiro, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela pré-Copa do Nordeste. Diante do time da Jacuipense, o Alvinegro da Estrela Vermelha duelará pela primeira das duas fases eliminatórias da Lampions.

Confira o elenco do Belo para 2024:

Goleiros: Wallace, Edílson, Alan;

Laterais: Erick, Lenon, Rafael Furlan, Mateus Leal;

Zagueiros: Douglas, Igor Souza, Wendel Lomar;

Volantes: Pedro Ivo, Sousa Tibiri, Rodrigo Oliveira, Júlio Rusch;

Meio-campistas: Gabriel Vitor, Bruno Leite, Luiz Felipe;

Atacantes: Kiko, Bruno Mota, Deyvison, Dudu Silva, Yan Phillipe, Jean Silva, Gabriel Rossetto;

* Com Gepb