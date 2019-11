Botafogo-PB amplia opções e pode buscar camisa 9 fora do país

Sem pressa, mas atento ao mercado. Assim segue a busca do Botafogo-PB pelo seu tão esperado camisa 9 para a próxima temporada.

Com algumas negociações em andamento, mas sem nenhum acerto a curto-prazo a vista, o clube estuda opções viáveis no mercado e pode usar boas experiências como referência.

Casos como os do zagueiro Mario Larramendi e do atacante Frontini fazem com que o Belo tenha conversas com empresários buscando nomes no mercado da América Latina, e alguns contatos estão sendo feitos em países como Uruguai e Argentina.

Por não estar trabalhando com prazo, outras possibilidades para resolver a questão do setor ofensivo estão no estado de São Paulo, onde a Copa Paulista está em sua reta final.

Na decisão, o São Caetano, que contratou o meio-campista Clayton, vai enfrentar o XV de Piracicaba, que tem no elenco nomes que estão na mira do clube paraibano, como o meia Cássio Gabriel e o atacante Raphael Macena.

O Botafogo-PB se apresenta para a pré-temporada no dia 2 de dezembro. O clube ficará no Grupo A do Campeonato Paraibano, junto de Treze, Atlético de Cajazeiras, Perilima e Sport Campina.