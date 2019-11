Botafogo-PB acerta mais um amistoso para a pré-temporada 2020

Antes de iniciar sua pré-temporada, mas com o elenco quase todo fechado para 2020 – ainda falta o 9 -, o Botafogo-PB marcou seu segundo compromisso na preparação para o Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série C do ano que vem.

Depois de agendar um amistoso diante do Assu-RN para o dia 22 de dezembro, provavelmente no CT da Maravilha do Contorno, no domingo seguinte, dia 29, o Belo vai enfrentar outro clube potiguar, desta vez fora de casa.

O time pessoense vai desafiar o ABC de Natal, na Arena das Dunas. O Elefante potiguar foi adversário do Belo em duas oportunidades na Série C deste ano, vencendo na capital potiguar e empatando em João Pessoa.

Esse empate em casa, inclusive, já na reta final da Terceirona, foi um dos resultados que fizeram o Botafogo-PB não se classificar para o mata-mata da competição.

Na próxima segunda-feira, 02 de dezembro, o Belo vai começar os trabalhos de pré-temporada, apesar de quase metade do elenco já estar treinando nas dependências do clube.

Já no dia 9, em um evento em um shopping de João Pessoa, o elenco, uniforme e plano de sócio-torcedor para 2020 serão apresentados.

A estreia botafoguense no Campeonato Paraibano está marcada para o dia 19 de janeiro, contra o São Paulo Crystal, provavelmente no estádio Almeidão, em João Pessoa.