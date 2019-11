Botafogo ganha e respira contra o rebaixamento

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O Botafogo jogou mal e foi vaiado pela própria torcida. Mesmo assim, jogou o suficiente para vencer o lanterna Avaí por 2 a 0, nesta segunda-feira (11), no Engenhão. Ricardo, contra, marcou o primeiro gol da partida e Diego Souza, de pênalti, decretou a vitória.

O resultado é fundamental para o Botafogo, que chega aos 36 pontos e pula para a 14ª posição no Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro volta a campo no domingo, quando visitará o Athletico-PR, na Arena da Baixada

O Avaí, por sua vez, caminha a passos largos para a Série B. O time segue na lanterna com apenas 17 pontos e volta a campo na próxima segunda contra o Cruzeiro, no Mineirão.

O JOGO

Pressionado após entrar em campo pela primeira vez na zona de rebaixamento, o Botafogo iniciou a partida com muitos erros. Visivelmente nervoso, o time tentou impor seu ritmo, mas não conseguia trocar muitos passes seguidos. A paciência da torcida já estava reduzida e alguns chiados puderam ser ouvidos logo nos primeiros minutos.

Mal em campo, o Botafogo abriu o placar sem construir uma boa jogada sequer. Aos 12min, Cícero fez lançamento buscando Igor Cássio. Ricardo se antecipou ao atacante e fez o corte, mas a bola foi na direção do gol e encobriu Vladimir: 1 a 0.

Imediatamente, o Botafogo passou a recuar sua linha de marcação para dar campo ao Avaí. O objetivo era encaixar um contra-ataque e matar o duelo. O problema é que os visitantes gostaram do jogo e passaram a levar perigo aos donos da casa.

A chance que o Botafogo tanto queria veio aos 31min com Igor Cássio. O Avaí errou na saída de bola e Rhuan deu belo passe para o centroavante, que ganhou no corpo da defesa e, livre, finalizou para grande defesa de Vladimir.

A partir da metade do primeiro tempo, o Botafogo passou a colecionar chances perdidas em contra-ataques. Alex Santana participou das duas jogadas mais claras, mas nem o melhor finalizador do time foi capaz de colocar a bola na rede. O clube alvinegro não matava o confronto e via o adversário levar perigo apesar da fragilidade.

Após o intervalo, o Avaí voltou a campo com uma nova postura. O time partiu para cima logo no primeiro lance do segundo tempo e quase marcou com Caio Paulista. Ele fez boa jogada pela direita e finalizou duas vezes para defesa de Gatito Fernández.

O Avaí dominava a partida, mas não conseguia criar chances reais de gol. O Botafogo, por outro lado, era pressionado, mas, quando chegava ao ataque, se aproximava do segundo gol. A torcida não gostava nada do que via e cobrava o time por uma melhor atuação.

O jogo estava perigoso, mas Diego Souza tratou de resolver o problema. O camisa 7 deu passe para Lucas Campos, que foi derrubado dentro da área. O centroavante foi para a cobrança e decretou a vitória do clube alvinegro, agora fora da zona de rebaixamento do Brasileiro.

BOTAFOGO

Gatito; Rickson, Joel Carli, Gabriel, Yuri; Cícero (Jean), João Paulo, Alex Santana (Diego Souza); Leo Valência, Rhuan (Lucas Campos) e Igor Cássio. T.: Alberto Valentim

AVAÍ

Vladimir; Ricardo (Gabriel Lima), Betão (Wesley), Eduardo Kunde, Igor Fernandes; Luanderson, João Paulo, Pedro Castro; Jonathan, Vinícius Araújo e Caio Paulista. T.: Evando.

Estádio: Engenhão, no Rio

Juiz: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Daniel Henrique Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior

Público/Renda: 19.075 presentes / R$ 242.246,00

Cartões amarelos: Gabriel, Yuri, Diego Souza, Lucas Campos (BOT); Luanderson, Caio Paulista (AVA)

Cartão vermelho: João Paulo (AVA)

Gols: Ricardo, contra, aos 12min do 1º tempo; e Diego Souza, aos 42min do 2º tempo