Botafogo estreia na Copa do Brasil contra Campinense e tenta consolidar reação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Botafogo tem uma oportunidade para consolidar sua reação na temporada 2019. Nesta quarta-feira (13), às 21h30, a equipe carioca enfrenta o Campinense, em Campina Grande (PB), em sua estreia na Copa do Brasil.

Após um início de temporada de resultados ruins, o Botafogo esboçou recuperação. Primeiramente, veio a vitória por 3 a 0 sobre o Boavista no desfecho da primeira fase da Taça Guanabara. Depois, o triunfo sofrido por 1 a 0 sobre o Defensa y Justicia pela Copa Sul-Americana.

Como consequência desses bons resultados, o Botafogo chega motivado para a partida que vale vaga na segunda fase. Nesse confronto de jogo único com o Campinense, o time dirigido por Zé Ricardo tem a vantagem do empate por ser melhor colocado no ranking da CBF.

“A equipe vem evoluindo. Infelizmente nosso início foi ruim, ficou como aprendizado. Temos em mente um conceito de jogo muito bem definido. Essa regularidade é boa para o grupo pegar confiança e entrosamento para a gente manter essa sequência”, destacou o zagueiro Gabriel.

Como ficou fora das semifinais da Taça Guanabara, o Botafogo ficou com bastante tempo para se dedicar aos torneios de mata-mata deste começo de temporada. Depois do duelo contra o Campinense, o time carioca já se prepara para a partida de volta contra o Defensa y Justicia, no dia 20, na Argentina