Botafogo empata e segue invicto na Série B do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Botafogo segue invicto, mas também sem vencer fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta (17), o time alvinegro empatou com o Londrina, por 2 a 2, no estádio do Café.

Os gols dos cariocas foram feitos por Rafael Navarro e Luís Oyama, enquanto Tárik e Júnior Pirambu anotaram para o time paranaense.

O empate deixou um gosto amargo ao Botafogo, que foi melhor durante a partida. O time carioca saiu na frente logo aos 8 minutos e não correu riscos durante a primeira etapa.

No segundo tempo, quando levou o empate, saiu para o jogo e conseguiu o segundo gol. Mas em um momento de desatenção levou o empate.

O Botafogo tem agora oito pontos e ocupa provisoriamente a terceira colocação. O próximo duelo será no domingo (20), diante do Náutico, no Recife. Já o Londrina é o 16º, com três pontos. Na próxima rodada, a equipe paranaense visita o CSA em Maceió.

LONDRINA

Dalton; Ricardo Luz (Talison), Marcondes, Augusto e Luiz Henrique; Jean Henrique, Mossoró (Adenilson) e Marcelo Freitas (Tárik); Safira (Caprini), Douglas Santos e Salatiel (Júnior Pirambu). T.: Roberto Fonseca

BOTAFOGO

Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Luís Oyama (Ricardinho) e Pedro Castro; Ronald (Daniel Borges), Marco Antônio (Barreto) e Chay (Diego Gonçalves); Rafael Navarro (Rafael Moura). T.: Marcelo Chamusca

Estádio: do Café, em Londrina (PR)

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Herman Brumel Vani (SP)

Cartões amarelos: Marcelo Freitas, Safira, Jean Henrique e Marcondes (LEC); Luís Oyama e Chay (BOT)

Gols: Rafael Navarro (BOT), aos 8’/1ºT; Tárik (LEC), aos 8′, Luís Oyama (BOT), aos 26′, e Júnior Pirambu (LEC), aos 41’/2ºT