Botafogo empata com Fortaleza e perde chance de reassumir liderança

Fortaleza e Botafogo empataram por 2 a 2, nesta quinta-feira (23), no Castelão, em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia do técnico Tiago Nunes, o Alvinegro carioca tinha a chance de reassumir a liderança, mas segue na segunda posição na tabela.

Yago Pikachu e Guilherme marcaram para o Leão do Pici, aos 7 e aos 41 do primeiro tempo, respectivamente. Ambos os tentos tiveram assistência de Calebe.

O Botafogo contou com um gol contra bizarro de Brítez e teve Danilo Barbosa salvador. Cada gol saiu em um tempo da partida.

O Botafogo foi 61 pontos, mas desperdiçou a oportunidade de passar o líder Palmeiras. Agora com a mesma quantidade de jogos, o Alviverde tem um ponto de vantagem na ponta da tabela.

Já o Fortaleza chegou a 45 e subiu para a 11ª colocação, ultrapassando o Corinthians. Os comandados por Vojvoda aumentaram a distância para o Z4 para sete pontos, mas seguem sem vencer há oito jogos.

Os dois clubes voltam a campo no domingo (26), pela 35ª rodada do Brasileirão. O Botafogo recebe o Santos, no Nilton Santos, às 16h, enquanto o Fortaleza encara o Palmeiras, novamente no Castelão, às 18h30.

O Botafogo somou apenas três pontos nos últimos 21 disputados e está há sete jogos sem vencer no Brasileirão.

O JOGO

Os visitantes quase abriram o placar cedo em cobrança de falta. O Alvinegro começou em cima e levou perigo logo no quarto minuto, com Eduardo, mas a bola passou rente à trave.

A resposta do Leão do Pici veio rápida e foi letal. Em troca de passes envolvente, Caio Alexandre desmontou as linhas adversárias e Yago Pikachu deixou o time da casa em vantagem.

O Botafogo aumentou a pressão após o golpe e deixou tudo igual com um peixinho contra. A defesa do Fortaleza ia se segurando até que Tiquinho escorou de cabeça para o meio da área e Brítez se complicou: sozinho, o zagueiro deu um mergulho para mandar para escanteio, só que acabou estufando a própria rede. O goleiro João Ricardo ficou sem reação diante do fogo amigo.

O vice-líder teve a chance de virar, mas parou na trave e levou o segundo — além de ter perdido Marçal, lesionado. Depois que Adryelson não conseguiu uma oportunidade à queima-roupa, Calebe deu a sua segunda assistência da noite e o Fortaleza voltou a ficar na frente — com Guilherme acertando um peixinho no gol certo.

A intensidade despencou após o intervalo, mas os cariocas conseguiram arrancar o empate. Ficando atrás no placar durante a maior parte do jogo, o pontinho conquistado fora de casa teve um gosto agridoce, embora não fosse o cenário perfeito para os visitantes.

GOLS E DESTAQUES

Por muito pouco. Aos 3 minutos, Tiquinho sofreu uma falta na entrada da área e Eduardo foi para a cobrança. A batida fez curva por fora da barreira e João Ricardo ficou só olhando, mas a bola pegou na rede pelo lado de fora.

1×0. Aos 7min, após cobrança de lateral pela esquerda, Caio Alexandre tirou um passe da cartola entre dois marcadores. Calebe recebeu sozinho na ponta da área e cruzou rasteiro. Pikachu, no segundo pau, só teve o trabalho de desviar para estufar a rede. O VAR traçou as linhas para confirmar a posição legal de Calebe e validou o tento.

1×1. Aos 20min, Victor Sá foi lançado na linha de fundo, pelo lado esquerdo, tabelou com Marçal atrás e cruzou com efeito. Tiquinho ganhou por cima, escorou de cabeça para o meio da área. Brítez tentou cortar, mas “incorporou” o centroavante para, de peixinho, desviar contra o próprio gol e empatar a partida.

Quase o segundo. Aos 31min, Eduardo cobrou falta para a área e Adryelson apareceu no meio de dois, mas desviou com o corpo. A bola pegou na trave, voltou nas costas do zagueiro botafoguense e João Ricardo fez a defesa. O goleiro repôs a bola e Titi lançou Pikachu na velocidade, mas a defesa conseguiu se recompor e afastou.

2×1. Aos 41min, Calebe partiu para cima da marcação pelo lado direito, puxou para a direita e cruzou. A bola atravessou a área e Guilherme apareceu livre para mergulhar e, de cabeça, marcar o segundo do time da casa.

2×2. Aos 33min do segundo tempo, Tchê Tchê cobrou escanteio pela direita, Danilo Barbosa venceu pelo alto e cabeceou firme para deixar tudo igual novamente.

Ficha técnica

Fortaleza 2 x 2 Botafogo

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre (Lucas Sasha) e Calebe (Pochettino); Pikachu, Guilherme e Lucero (Galhardo). T.: Juan Pablo Vojvoda

BOTAFOGO

Lucas Perri; Di Plácido (Gabriel Pires); Adryelson, Cuesta e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Luis Henrique), Victor Sá e Tiquinho Soares (Diego Costa). T.: Tiago Nunes

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Thiaggo Americano Labes

VAR: Rodolpho Roski Marques

Cartões amarelos: Júnior Santos, Hugo

Gols: Pikachu, aos 7min, e Guilherme, aos 41min do primeiro tempo (Fortaleza; Brítez (contra), aos 20min do primeiro tempo, e Danilo Barbosa, aos 33min do segundo tempo (Botaogo)

* ANDRÉ MARTINS (SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)