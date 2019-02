Botafogo e Vasco testam boa fase em clássico pela Taça Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Botafogo e Vasco se enfrentam neste sábado (23), no Engenhão, a partir das 19h30, em jogo válido pela rodada de abertura da Taça Rio, segundo turno do Estadual.

As equipes chegam em alta para o clássico. No Botafogo, a fase positiva é reflexo da sequência de quatro vitórias, com destaque para a goleada de 3 a 0, em Buenos Aires, sobre o Defensa y Justicia, sensação do Campeonato Argentino, em jogo da Copa Sul-Americana.

Já o Vasco chega embalado pela campanha invicta, que teve como ponto alto até agora a conquista da Taça Guanabara, no domingo passado, diante do Fluminense.

Outro sinal do bom momento do time cruzmaltino é a evolução mostrada em campo, sobretudo na vitória sobre o Serra-ES, na quarta (21), pela Copa do Brasil.

“Fizemos uma grande partida. Valeu o comprometimento e a entrega de todos. Construímos um volume importante de oportunidades e tivemos um bom rendimento ao longo de todo o jogo”, disse o goleiro Fernando Miguel.

Para o clássico deste final de semana, porém, a expectativa no elenco vascaíno é de confronto equilibrado, segundo Yago Pikachu.

“É um rival conhecido. Os treinadores trocaram de lugar recentemente. O Zé Ricardo estava aqui, o Alberto Valentim estava lá. Mudaram jogadores, mas acredito que será um jogo muito difícil. O Botafogo vai atrás dos pontos que perdeu na Taça Guanabara”, afirmou o meio-campista.

Do outro lado, o botafoguense Gabriel disse respeitar o adversário, mas lembrou que atuará como mandante.

“Estamos numa crescente e confiantes para um grande jogo. Claro que respeitamos o Vasco, mas na nossa casa vamos impor nosso ritmo”, disse o zagueiro.

Em campo, a novidade na equipe do técnico Zé Ricardo pode ser a entrada de Leo Valencia, que ainda não atuou em 2019. No Vasco, o técnico Alberto Valentim não contará com Marrony, que sofreu uma pancada na cabeça no duelo com o Serra e dará lugar a Yan Sasse.

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Jonathan; Jean, Alex Santana e Luiz Fernando; Erik, Rodrigo Pimpão e Kieza

T.: Zé Ricardo

VASCO

Fernando Miguel; Raúl Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro e Bruno César; Yago Pikachu, Yan Sasse e Maxi López.

T.: Alberto Valentim.

Estádio: Engenhão, no Rio

Horário: 19h30 (de Brasília)

Juiz: Grazianni Maciel Rocha (RJ)