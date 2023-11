Botafogo e Vasco fazem clássico dos opostos no Brasileirão; saiba onde assistir

Pressionado após duas derrotas seguidas, o ainda líder Botafogo tenta se recuperar no Brasileiro e voltar a construir uma gordura diante do Vasco, nesta segunda-feira, às 19h, em São Januário, pela 32ª rodada.

O Glorioso precisa dar uma resposta, após sofrer uma virada impressionante para o Palmeiras por 4 a 3, na última quarta-feira, tendo aberto 3 a 0 no primeiro tempo.

E a tarefa não será simples nesta segunda, já que o técnico Lucio Flavio não poderá contar com os suspensos Adryelson, Victor Cuesta e Marlon Freitas.

Philipe Sampaio e o angolano Bastos Quissanga devem formar a dupla de zaga, e Danilo Barbosa é o favorito para entrar no meio-campo.

A pressão no Vasco é para deixar a zona de rebaixamento. Hoje, o clube está com 34 pontos, três a menos que o Santos, que também joga nesta segunda-feira. Em caso de vitória sobre o Botafogo, o time de Ramón Díaz vai deixar o Z-4 e ultrapassar o Cruzeiro, que perdeu para o Inter no domingo.

O time poderá contar com os retornos do volante Jair, que deve ficar no banco, e do centroavante Vegetti, que cumpriram suspensão contra o Cuiabá.

Marlon Gomes e Rossi seguem em tratamento. Na frente, a tendência é que Erick Marcus seja mantido no time, com Payet ficando como opção.

Ficha Técnica

Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Gabriel Pec, Erick Marcus e Vegetti.Técnico: Ramón Díaz

Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Philipe Sampaio, Bastos e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.Técnico: Lúcio Flávio

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/PB)

Onde assistir: Premiere

* Fogãonet