Botafogo e Grêmio empatam pela Libertadores

Botafogo e Grêmio empataram sem gols em partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, no jogo de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima semana, em Porto Alegre, e o Botafogo precisa de um empate com gols para garantir a passagem para as semifinais da competição sul-americana. O Grêmio precisa de uma vitória simples e a repetição do placar levará decisão para a disputa de pênaltis.

O resultado fez justiça ao desempenho das duas equipes que travaram um duelo muito equilibrado. O Botafogo foi mais agressivo, mas encontrou muita dificuldade para criar lances de perigo na área gremista. O Tricolor gaúcho teve mais posse de bola, mas também não conseguiu espaços para penetrar na defesa carioca.

O jogo

Apoiado por uma torcida entusiasmada, o Botafogo partiu para o ataque desde o início, mas o Grêmio mostrava que não estava disposto a ficar apenas na defesa. Aos seis minutos, o Alvinegro chegou, pela primeira vez, com perigo, mas a zaga gremista conseguiu bloquear o cruzamento de Pimpão. Logo depois, Rodrigo Pimpão fez boa jogada pela esquerda, mas Edilson impediu a conclusão de Matheus Fernandes.

O Grêmio apareceu na área carioca aos oito minutos em boa jogada de Fernandinho que se livrou de Arnaldo e bateu cruzado, mas a bola bateu na rede, pelo lado de fora,

O jogo ficou mais equilibrado, mas as defesas levavam vantagem sobre o ataque. Aos 15 minutos, Fernandinho voltou a tentar o chute, mas a bola passou longe do gol defendido por Gatito Fernández.

foto: divulgação/Grêmio

Aos 17 minutos, Matheus Fernandes foi derrubado no lado direito da grande área. Léo Valencia levantou na área, mas a defesa gaúcha bloqueou o lançamento.

O Grêmio ficava mais tempo com a bola, enquanto o Botafogo tentava acelerar o ritmo para tentar surpreender a zaga do adversário. Aos 21 minutos, Arthur errou na saída de bola e o time carioca contra-atacou em velocidade. Léo Valencia tocou para Rodrigo Pimpão que cruzou para Matheus Fernandes que, livre na área, cabeceou muito mal, desperdiçando a primeira oportunidade real de gol.

O Tricolor gaúcho respondeu com ótima jogada de Fernandinho que driblou Arnaldo e cruzou para Barrios, mas Joel Carli. Logo depois, Arthur foi derrubado na entrada da área por Arnaldo, mas o árbitro nada marcou.

Aos 30 minutos, o Botafogo criou a sua melhor chance. Gilson cruzou da esquerda e Bruno Silva se antecipou à marcação de Cortez para desviar de pé direito. A bola passou muito perto da trave esquerda.

O time dirigido por Renato Gaúcho quase marcou aos 35 minutos. Igor Rabelo falhou ao tentar dominar a bola e Arthur se livrou de dois marcadores e bateu no canto, mas Gatito Fernández fez grande defesa, espalmando para escanteio.

O jogo seguia muito truncado e os dois times se queixavam muito da atuação do árbitro venezuelano que não conseguia coibir as jogadas mais ríspidas por parte das duas equipes e mostrava muita hesitação ao interpretar os lances.

Os dois times voltaram sem alterações para o segundo tempo. E logo aos dois minutos, Edilson derrubou Gilson que entrava livre na área, mas a arbitragem nada marcou, provocando revolta nos jogadores e torcedores alvinegros. Aos cinco, Léo Valencia recebeu lançamento longo pela esquerda e bateu de primeira, mas a bola saiu.

Aos dez minutos, o atacante Lucas Barrios que já vinha mostrando dificuldades para prosseguir na partida, acabou pedindo substituição. Everton entrou no ataque gremista. Aos 17 minutos, Cortez se livrou de Arnaldo e cruzou para defesa fácil de Gatito Fernández. Um minuto depois, o Botafogo quase marcou.. Pimpão lançou Gilson pela esquerda. O lateral cruzou e Cortez falhou ao tentar cortar e deixou a bola com Roger. O atacante matou no peito e mandou a bomba, mas a bola desviou em Bressan e saiu para escanteio.

A partida seguiu muito equilibrada, mas sem grandes momentos de emoção. Marcos Vinicius e Guilherme entraram para tentar dar força ao ataque alvinegro que não conseguia mais chegar na área gremista.

Aos 33 minutos, Léo Moura cruzou e Everton bateu de voleio e Joel Carli, de cabeça, salvou na linha de gol, quando Gatito Fernández já estava batido. O Botafogo respondeu com um chute cruzado de Roger que levou perigo, mas saiu.