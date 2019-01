Botafogo e Flamengo minimizam diferenças em 1º grande teste

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Botafogo e Flamengo reconhecem as realidades financeiras completamente distintas que têm vivido. No entanto, também assumem que os reforços badalados de um time ou o menor potencial de investimento do outro não determinará o resultado do clássico neste sábado (26), às 17h.

“Futebol não é uma ciência exata. Não é porque o Flamengo contratou vários jogadores de alto nível que é o favorito. Orçamento não entra em campo”, alertou o lateral flamenguista Renê, colega de elenco dos recém-contratados Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, este último já regularizado para estrear.

O discurso está alinhado ao do técnico botafoguense, Zé Ricardo: “É uma realidade, é um fato, mas temos a obrigação de fazer um jogo melhor e tentar diminuir essas diferenças com boa estratégia, estando bem concentrados, errando o mínimo. A realidade é difícil, mas vestimos uma camisa enorme”.

Para além da disparidade financeira, no entanto, há também diferenças nos resultados em campo neste início de ano. Até então, disputaram duas rodadas pelo grupo C da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O Flamengo é vice-líder da chave, com quatro pontos, e o Botafogo, lanterna, com um.

Os flamenguistas acumularam uma vitória sobre o Bangu (2 a 1) -com escalação que deverá ser repetida diante do rival alvinegro- e um empate com o Resende (1 a 1); já os botafoguenses amargaram tropeços contra a Cabofriense -derrota por 3 a 1- e diante dos banguenses, no empate sem gols, atuando em casa.

Por conta do início ruim, Zé Ricardo assume uma pressão extra sobre seu time no confronto no Engenhão, mas vê um lado positivo nisso. “Precisamos retomar a confiança, e nada como um clássico para trazer isso de volta”, disse o técnico, que ainda confirmou o lateral-esquerdo Jonathan entre os titulares.

O Flamengo, por sua vez, também encara o duelo com otimismo: afinal, uma vitória pode complicar a ida dos adversários ao mata-mata do torneio. “Vamos em buscar dos três pontos. Se o Botafogo não chegar à semi, melhor. É bom tirar um adversário forte que podemos pegar mais à frente”, avaliou Renê.

BOTAFOGO

Gatito Fernadez; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel, Jonathan; Wenderson (Jean), Alex Santana, João Paulo; Luiz Fernando, Erik, Aguirre. T.: Zé Ricardo

FLAMENGO

Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rodrigo Caio, Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro; Vitinho, Uribe. T.: Abel Braga

Estádio: Engenhão, no Rio

Horário: 17h deste sábado

Juiz: Mauricio Machado Coelho Júnior